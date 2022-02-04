Tesla 817 bin aracı geri çağırıyor, sebebi bakın ne

Ulusal otomobil güvenliği denetleme kuruluşu NHTSA'dan yapılan açıklamada 2021-2022 model Model S ve Model X, 2017 ve 2022 yılları arasında üretilen Model 3, 2020 ve 2022 yıllar arasında üretilen Model Y otomobillerin emniyet kemeri takılı olmadığında çalması gereken ikazın aktive olmaması nedeniyle federal motorlu araç güvenlik standartlarına uymadığı belirtildi.



Tesla'dan yapılan açıklamada 31 Ocak itibariyle bu konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediği vurgulandı. Şirket ayrıca sorunu gidermek için yazılım güncellemesi yapacağını duyurdu.



Elektrikli otomobil üreticisi hatanın ilk olarak 6 Ocak'ta Güney Kore Otomobile Test ve Araştırma Enstitüsü tarafından kendilerine bildirildiğini aktardı.



Tesla söz konusu hataya bir yazılım hatasının yol açmış olabileceğini ve otomobil çalıştıktan sonra emniyet kemeri ikaz alarmının çalışmamasının sadece belirli koşullarda meydana gelmiş olabileceğini savundu.



Şirket ayrıca ikaz sesinin aracın saatte 22 kilometre hızı aştığında çalışmama gibi bir durumunun olmadığını ve hatanın sadece sürücü koltuğu ile ilgli olduğunu ve yolcu koltuğunu etkilemediğini duyurdu.



Salı günü de Tesla 53 binden fazla aracı tam otonom sürüş halinde kavşaklarda tam durmayabildikleri gerekçesiyle geri çağıracağını açıklamıştı.