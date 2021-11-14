Samanyolu Haber /Gündem / TRT bilançosu ortaya çıktı /14 Kasım 2021 16:48

TRT bilançosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın açıklamasıyla kaldırılacağı öğrenilen TRT payı ile, geçtiğimiz 10 sene içinde vatandaşın cebinden TRT’ye 21 milyar liraya yakın para aktarıldığı öğrenildi.

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2010 – 2020 yılları arasını kapsayan dönemde elektrik faturalarından yapılan yüzde 2.26’lık kesintili ile vatandaşlardan toplam 8 milyar 923 milyon 767 bin lira toplandı.

Aynı dönemde elektronik cihazlardan alınan TRT payı olarak ise 11 milyar 888 milyon 905 bin lira gelir sağlandı. TRT'nin raporlardan elde edilen verilere göre bu dönemde vatandaştan toplanan para 21 milyar liraya dayandı.

Televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan yüzde 16 ile yüzde 0,01 arasında değişen oranlarda TRT’ye pay gidiyor.

Vatandaşın elektrik faturalarından yüzde 2 oranında TRT payı kesiliyordu. Geçtiğimi günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla bu payın kaldırılacağı açıklandı. Uygulama gelecek yıl başlayacak.
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