Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim... /11 Temmuz 2022 00:14

Trump: Ben ABD Başkanı seçilseydim...

Eski ABD Başkanı Trump'ın yaptığı bir konuşmada, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savunduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Eski ABD Başkanı Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını savundu.

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.
ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti.

"2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.

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