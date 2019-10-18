Trump: Biraz kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki mitinginde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.







Trump, Türkiye ve ABD'nin Ankara'nın Suriye operasyonuna ara vermesi konusunda anlaşması sonrasında Türkiye'nin Suriye'de Kürt grupların kontrolü altındaki bölgelere yönelik operasyonunu 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzeterek "Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi" diyerek bu süreçteki tavrının 'alışılmadık' olduğunu kaydetti.





Deutsche Welle Türkçe tarafından aktarılan habere göre, Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekme kararının ardından gelen Türkiye'nin askeri harekatı nedeniyle Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre aralarında sivillerin de bulunduğu 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 300 bin sivil yerinden oldu.





?'BİRAZ GERİ ÇEKİLECEKLER'





Trump bu süreçte 'tek bir damla Amerikan kanının akmadığını' söyledi ve "Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler" dedi.





Trump IŞİD'lilerin kilit altında tutulmaya devam edeceğini ve IŞİD'le mücadelenin süreceğini belirterek Türkiye'nin de buna hazır olduğunu kaydetti.







Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'ı hem kendi partisi Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar eleştirmişti.





ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk Trump'ın 'kavga eden iki çocuk' benzetmesini 'ayıp ve cahilce' şeklinde niteledi.