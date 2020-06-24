Samanyolu Haber /Dünya / Trump gene duvarı övdü: Covid-19'u bile durdurdu /24 Haziran 2020 09:32

Trump gene duvarı övdü: Covid-19'u bile durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında inşasına başlanan duvarla ilgili, "Dünyanın en güçlü duvarı, Covid-19'u durdurdu, her şeyi durdurdu" diye konuştu.

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Seçim kampanyasının önemli vaatlerinden biri olan duvarın inşaatını denetlemek için Trump, güneybatı eyaleti Arizona'yı ziyaret etti.

Donald Trump özellikle bu duvarın yasa dışı göçle mücadelede yararlı olduğunu, ayrıca Covid-19'un ABD'de yayılmasını engellemek için "çok etkili olduğunu" ileri sürdü.

'Olağanüstü uzun bir merdiven olmadıkça bu duvar aşılamaz'

"Olağanüstü uzun bir merdiven" olmadıkça bu duvarın "aşılamaz" olduğunu iddia eden Amerikalı lider, Dünyanın en güçlü duvarı, inanılmaz bir teknolojiden yararlanıyor. Covid-19'u durdurdu, her şeyi durdurdu. Örneğin, Kaliforniya'da Meksika tarafında çok virüslü bölgeler var. Duvara sahip olmasaydık, durum bizim için de felaket olurdu" dedi.

ABD, Meksika'dan 5 kat daha fazla kayıp verdi

ABD'de toplam vaka sayısı 2 milyon 330 bine yaklaşırken, 120 bin kayıpla salgında en çok kişinin hayatını kaybettiği ülke oldu.

Komşu ülke Meksika'da ise 22 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Yani Meksika bugüne kadar, Covid-19 salgınında ABD'den 5 kat daha az kayıp verdi.

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