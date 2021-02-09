Trump’ın azil davası başladı

ABD'de 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmış, yaşanan olayda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kanlı baskından sorumlu tutulan Trump'ın “isyana teşvik” ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak’ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş ve azil metni Senatoya gönderilmişti. Metnin Senatoya gelmesinin ardından Trump'ın yargılanması için hazırlıklar başlatılmıştı.







Trump’ın azil davası çerçevesinde ilerleyen süreçte jüri olarak görev alacak Senato üyelerinin yemin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyetçiler, davanın düşmesi için dün 75 sayfalık bir brifing yayınlamış, fakat bu brifing Demokrat savcıların birçok eleştirisine hedef olmuştu. Demokratlar yayınladıkları 5 sayfadan oluşan brifingde ise Trump’a yönelik, “Bir ABD Başkanı tarafından şimdiye kadar işlenmiş en ağır anayasal suç” ifadelerini kullanmıştı.





ABD Senatosu’nun, Donald Trump’ın azil davası çerçevesinde Azil Maddesi’ni oylaması için kritik toplantı başladı.





AZİL DAVASINDA NELER YAŞANACAK?





Trump’ın azli için açılan dava hususunda toplanan Senato'da dava sürecine yönelik atılacak ilk adımlar açıklandı. Trump’ın azil davasının, yargılamanın anayasaya uygunluğu hakkında 4 saatlik bir münazaranın gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Münazaranın ardından ise yargılamanın anayasaya uygunluğunu onaylamak adına oylama ile devam edilmesi planlanıyor. Dava öncesi oylamada ise Meclis, herhangi bir şahit talebinde bulunmadı.





14 ŞUBAT’A ERTELENEBİLİR





Trump’ın azil davası öncesi yaşanan gerginliğe rağmen hazırlıklara ara vermeyen Senato tarafından bugün açıklanan kararda, hazırlıkların tamamlanamaması ve Senato’nun azil maddesinin onaylamamış olması halinde, Azil Mahkemesi’nin 14 Şubat tarihinde yeniden toplanacağı ifade edildi.





Aynı zamanda Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Demokrat Senatörler arasında bu sabah, oylamada şahitlerin olmaması halinde oylamada son kararın 14 ve 15 Şubat tarihinde tamamlanması hakkında bir konferans görüşmesi gerçekleştirdi.





Dava sürecinde henüz tanık talep etmeyen Meclis Azil Yöneticileri ise, Trump ekibi tarafından sunulan argümanları çürütmek için tanık ifadesine ihtiyaç duyulması durumunda, hazırlıklı olmak adına bu seçeneği korumaya devam ediyor. Oylamada, Trump ekibinin ne kadar zaman harcayacağının belli olmaması nedeniyle zamanlama konusunda net bir açıklama yapılmazken, Trump’ın ekibinin sahip olduğu 16 saatin tamamını kullanmaması bekleniyor.