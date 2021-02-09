Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor /09 Şubat 2021 21:57

İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor

İngiltere'de corona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte bin 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi.

SHABER3.COM

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 52 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 113 bin 850’ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 12 bin 364 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 972 bin 148’e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise toplamda 12,6 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

KARANTİNAYA UYMAYANA 10 BİN STERLIN PARA CEZASI

İngiltere’de Covid-19 ile mücadele kapsamında pazartesi gününden itibaren yürürlüğe giren yeni tedbirler ile seyahat yasağı olan 33 ülkeden İngiltere’ye gelenlerin, kendilerini 10 gün boyunca karantina otellerinde izole etmeleri gerekiyor. Hükümet, otel karantinasını uygulamayan kişilere 10 bin sterline kadar para cezası uygulanacağını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, hükümetin karantina oteli programı için 16 otelle sözleşme yaptığını ve 4 bin 600 odanın mevcut olduğunu ifade etti. Hancock ayrıca, 10 günlük karantina uygulayan kişilere, 2. ve 8. karantina günlerinde Covid-19 testi yapılacağını belirterek, “Karantina kurallarına uymayan insanlar hepimizi riske atıyor” dedi.

1,7 MİLYON KİŞİYİ UYARDI

İngiltere’de pandeminin başında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından geliştirilen test ve takip uygulamasına göre, İngiltere ve Galler’de bugüne kadar 1,7 milyon kişiye kendilerini izole etmeleri gerektiği bildirildi. İngiltere’de şu anda yaklaşık 16,5 milyon kişinin uygulamayı aktif olarak kullandığı açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor Sonraki Haber >>

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:27