Samanyolu Haber /Dünya / Trump o ülkeyi 'terör' listesinden çıkaracağını açıkladı /20 Ekim 2020 00:35

Trump o ülkeyi 'terör' listesinden çıkaracağını açıkladı

ABD Başkanı Doland Trump'ın, Sudan'ın ABD'li terör mağdurlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu ödeme sonrasında ise ülkenin 'terör' listesinden çıkartılacağını açıkladığı belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın "ABD'li terör mağdurlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağını" duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör mağdurlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım" ifadesini kullandı.

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti. 
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