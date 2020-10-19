Geri itilen 78 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalırken Türk karasularına geri itilen 78 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 14:30 sıralarında Dikili’ye bağlı Denizköy açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının mahsur kaldığı bilgisini aldı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botuyla ekipler sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtilen 59 sığınmacı kurtarıldı.
Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 18:30 sıralarında Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içinde bir sığınmacı olduğu bilgine ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 sığınmacı kurtarıldı.