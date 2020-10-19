Samanyolu Haber /Medya / İşte 2020'de en çok izlenen Netflix dizisi /19 Ekim 2020 23:29

İşte 2020'de en çok izlenen Netflix dizisi

Dijital yayın platformu Netflix'te 2020 içerisinde en çok izlenen dizi bakın hangisi oldu.

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Ratched, Netflix'in 2020'de en çok izlenen yeni dizisi oldu. Dizi, ilk ayında 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendi.

Sarah Paulson’ın başrolünde olduğu Netflix dizisi Ratched, dijital platformda 2020 yılının en çok izlenen dizisi oldu.

18 Eylül'de izleyici karşısına çıkan Ratched, 28 günde 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendi.

Ryan Murphy’nin senaryosunu Evan Romansky ile birlikte kaleme aldığı korku draması, Miloš Forman’ın 1975 yapımı filmi "Guguk Kuşu"nun öncesinde yaşananları anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, "Guguk Kuşu"nun hemşiresi Mildred Ratched yer alıyor. Mildred Ratched karakterini dizide Sarah Paulson canlandırıyor. 
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