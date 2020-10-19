Samanyolu Haber /Medya / Fox TV'de yayından kaldırma kararı /19 Ekim 2020 23:24

Fox TV'de yayından kaldırma kararı

Fox TV'de ekrana gelen Öğretmen adlı dizinin final yapacağı belirtildi. Böylelikle dizi toplamda sadece 9 bölüm yayınlanmış olacak.

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FOX'ta yayınlanan ve başrolünde İlker Kaleli'nin oynadığı Öğretmen dizisi için final kararı alındı. Dizinin 9. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken proje bu sezon Sen Çal Kapımı dizisinin başta başarılı bir grafik çizmesinden dolayı pazar gününe alınmıştı.

Yapımcılığını Medyapım ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, başrollerinde; İlker Kaleli, Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin'in yer aldığı dizi, yeni gününde istenilen reytingleri veremediğinden 9. bölümde izleyicilerine veda ediyor.

Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 8 Kasım Pazar akşamı yayın hayatını sonlandıracak.
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