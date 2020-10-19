Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a 90+5 sürprisi /19 Ekim 2020 22:51

Galatasaray'a 90+5 sürprisi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un galibiyet golü 90+5'te geldi.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştı. Mücadede 2-1 Alanyaspor galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü 34. dakikada penaltıdan Falcao atarken Alanyaspor'un sayılarını 43. dakikada frikikten Babacar ve 90+5'te Davidson kaydetti.

Ev sahibinde Belhanda'nın 70. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Alanyaspor'da ise 89. dakikada Mustafa Pektemek'in şutu direkten döndü.

Galatasaray'da Etebo 30 ve 45+2'de sarı kart görüp kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 13 yapıp liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Galatasaray ise 7 puanda kaldı.

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