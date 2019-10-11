Samanyolu Haber /Gündem / Trump Türkiye ile ilgili yeni kararnameyi imzaladı /11 Ekim 2019 22:24

Trump Türkiye ile ilgili yeni kararnameyi imzaladı

Türkiye'nin kuzey Suriye'ye başlattığı askeri operasyon sonrasında Amerika cephesinden yeni tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de bu kapsamda ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yeni yaptırımlara kapı açabilecek kararnameyi imzaladığını belirtti.

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ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladığını ancak daha 'aktif hale' getirmediğini söyledi. ABD'nin "Eğer ihtiyaç duyarsa Türkiye'nin ekonomisine kilit vurabileceğini" iddia eden Mnuchin, konuyla ilgili finansal kurumların da bilgilendirildiğini kaydetti. 

T24'te yer alan habere göre Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mnuchin, "ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, Türkiye hükümetiyle ilişkili kişiler ya da hükümetin herhangi bölümünü birincil ya da ikincil yaptırımlarla hedef alma yetkisi veren yeni bir başkanlık kararnamesiyle ilgili yetki verdi ve bunu imzalayacak" dedi. Mnuchin, şöyle devam etti:

"Başkan, devam eden askeri operasyon ile siviller, sivil altyapı ve etnik/dini azınlıkların olası hedef alınması konusunda endişeli. Aynı zamanda Başkan, Türkiye’nin tek bir IŞİD savaşçısının bile kaçmasını sağlamak zorunda olduğu konusunu netliğe kavuşturmak istiyor. Bu noktada, yaptırımları aktive etmiyoruz ama Başkan’ın da söylediği gibi yaptırımları uygulamak için çok önemli yetkiler verdi."

Hazırlığı yapılan yaptırımları 'çok güçlü' olarak nitelendiren Mnuchin, "Bunları kullanmamayı umuyoruz ama eğer ihtiyaç duyarsak Türk ekonomisine kilit vurabiliriz" diye konuştu. Hazine Bakanı, finansal kurumları da dikkatli olmaları ve yaptırımların gelebileceği konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi. 
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