Samanyolu Haber /Sağlık / Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay /18 Eylül 2021 16:12

Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den onay

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan antikor kokteyline İngiltere'den onay çıktı.

SHABER3.COM

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak yeni Kovid-19 tedavisini açıkladı.

Birleşik Krallık'taki hastanelerde en riskli grupta yer alan, bağışıklık sisteminde sorun olan ve daha önce hastalığı atlatmış ya da aşılı olsa bile virüse karşı savunmasız kalan kişiler için Ronapreve adı verilen antikor kokteyli kullanılacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü yenmesini sağlayan Ronapreve kokteyli günlerce konuşulmuştu. Uzmanlar Trump'a uygulanan tedavinin dünyada bir ilk olduğunu açıklamıştı.

'Hayat kurtarıcı' olarak tanımlanan ilaçla ilgili olarak geçen ay açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bunun Birleşik Krallık'ta onay alan ve Kovid-19 için özel olarak geliştirilen ilk tedavi olduğunu söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'ın hayatını kurtaran Kovid-19 kokteyline İngiltere'den... Sonraki Haber >>

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:42