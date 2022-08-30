Trump'tan çılgın teklifler





Bu arada ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Florida'daki malikanesine yaptığı baskın ve hakkında yürütülen soruşturmalar yüzünden son dönemde zor günler geçiren Trump, 2020 yılında düzenlenen başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı ve yarışı haksız yere kaybettiği yolundaki iddialarını yineledi.Görevden alınması için hakkında iki kez gensoru verilen Trump, son seçimlerde “oyların çalındığı” iddiasını tekrarlarken, başkanlık görevinin kendisine iade edilmesi gerektiğini bu da olmadığı takdirde, 2020 seçimlerinin yerine hemen yenisinin düzenlenmesi gerektiğini ileri sürdü.USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.Öte yandan, ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.FBI, Trump'ın Florida'daki malikanesine yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığını açıklamıştı.FBI, Trump'ın evinde ele geçirilen belgelerin "insani istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikte" olduğunu bildirmişti.