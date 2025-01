Trump'tan çok konuşulacak karar: Göçmenler artık kilisede ya da okulda olsa bile tutuklanacaklar

ABD'de yemin ederek görevine başlayan Başkan Donald Trump, seçim vaadi olarak sunduğu göç karşıtı politikalarını yürürlüğe koymaya devam ediyor. Son olarak federal göçmenlik kolluk kuvvetlerine kilise, hastane ve okul gibi 'hassas' kabul edilen alanların içinde veya etrafında göçmenleri tutuklama yetkisi verildi. Geçici İç Güvenlik Bakanı Benjamine Huffman, yayınladığı yeni yönergeyle göçmenlerin belli alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiğini duyurdu.





İç Güvenlik Bakanlığı yeni uygulamanın memurlara 'suçlu yabancıları' bulundukları her yerde yakalama izni verdiğini belirtti, açıklamada "Suçlular artık Amerikan okulları ve kiliselerinde saklanamayacak" ifadeleri kullanıldı. Sivil toplum kuruluşu Center for Law and Social Policy (CLASP) yöneticisi Olivia Golden, "Bu adımın; göçmenleri sağlık hizmeti almaktan, eğitime katılmaktan ve günlük aktivitelerini yürütmekten kaçınmaya itecek yıkıcı sonuçları olabilir" dedi.





İptal edilen 'hassas bölgeler' yönetmeliği, ulusal güvenlikle ilgili acil durumlar dışında, hastane ve okul gibi yapılara sınır koruma memurlarının girmesini bu kurumların iznine bağlıyordu.