Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan İran'a bir tehdit daha : Saldırırlarsa 52 hedefi vururuz /05 Ocak 2020 10:53

Trump'tan İran'a bir tehdit daha : Saldırırlarsa 52 hedefi vururuz

Trump İran'ın ABD vatandaşlarına saldırması durumunda 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vuracaklarını açıkladı.

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İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikte ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi.  Donald Trump İran'ın ABD hedeflerine saldırması halinde hızlı ve net karşılık vereceklerini söyledi.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz" dedi.

Trump'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."

'IRAK HALKI İRAN'IN BOYUNDURUĞUNDAN KURTULMAK İSTİYOR'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"İran'ın sahip olduğu Ketaib Hizbullah çeteleri Irak güvenlik güçlerinden ABD'nin Bağdat büyükelçiliğini ve iyi Irak halkının Amerikalılarla çalıştığı diğer yerleri koruma görevini bırakmasını istiyor. İran'ın Irak yönetimine ne yapması gerektiğini söylemesi Iraklı vatanseverlerin hayatını tehlikeye atıyor. Irak halkı aslında İran'ın boyunduruğundan kurtulmak istiyor ve daha yakın zamanda İran Başkonsolosluğunu yakıp kül ettiler."
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