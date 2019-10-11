Trump'tan Türkiye'ye bir uyarı daha

Donald Trump, Twitter üzerinden Türkiye hakkında açıklama yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaparak, Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgede ABD askeri olmadığını söyledi. IŞİD'i "100% yendiklerini" söyleyen Trump, "İşimizi mükemmel yaptık" dedi.

'ÜÇ SEÇENEĞİMİZ VAR'







Trump, açıklamasının devamında "Üç seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri zafer kazanmak, Türkiye'yi mali olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vurmak ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık yapmak" dedi.ABD Başkanı, operasyonun başından beri çelişkili açıklamalar yapmasıyla dikkat çekiyor.



