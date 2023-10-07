TSK’dan Suriye’nin kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından ‘Demirden Pençelerimizle Devam’ notuyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine hava harekatı düzenlediğini açıkladı.



MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye’nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflerine bugün saat 22.00’de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.



15 HEDEF İMHA EDİLDİ



Hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildi. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



* “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”