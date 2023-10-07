Fidan-Blinken görüşmesinde SİHA detayı

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ile Antony Blinken arasında yapılan telefon görüşmesine dair bir bilgilendirme yaptı.



“YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN”



Bilgilendirme metninde, “(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir” ifadeleri kullanıldı.



DÜŞÜRÜLEN SİHA



ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesinin de gündeme geldiği belirtilen bilgilendirme notunda şunlar kaydedildi:



“Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir SİHA’mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır.”



Görüşmede ayrıca iki bakanın, NATO genişlemesi konusunu da ele aldığı belirtildi.



ABD’DEN AÇIKLAMA



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blinken da şunları kaydetti:



“Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüm. Terörist tehditleri yenmeye yönelik ortak hedefimiz doğrultusunda faaliyetleri koordine etme ve çatışmayı giderme konularını tartıştık.”



Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı da iki ismin görüşmesinin ardından açıklama yaptı.



Açıklamada, Blinken’ın, “ABD ve Türkiye’nin terörle mücadele hedefinin ortak” olduğunu belirttiği kaydedildi.



Blinken’ın “Terör tehdidi, Suriye, Irak ya da başka nerede olursa olsun ABD, Türkiye ve müttefiklerimizin güvenliğini tehdit ediyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, Blinken’ın, Türkiye ve ABD’nin koordinasyon içinde ve çatışma ihtimalini azaltarak hareket etmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.