Samanyolu Haber /Gündem / Tüfekli berber şovu karakolda bitti /22 Nisan 2024 08:13

Tüfekli berber şovu karakolda bitti

İstanbul 'da tüfekle çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan 3 kişi yakalandı.

SHABER3.COM

İstanbul'da, tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün pompalı tüfekle çekilen video görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, videoyu çeken M.E.Y. (18), M.A. (18) ile M.M.İ'yi (17) Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakaladı. Videoda kullanılan silah da Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildi.

Zanlıların, ifadelerinde "Videoyu mizah amaçlı çektiklerini, e-ticaret işi yaptıklarını ve farklı bir amaçlarının olmadığını" söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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