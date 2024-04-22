Samanyolu Haber /Gündem / Kadın kılığına girip okul çevresinde dolaşırken yakalandı /22 Nisan 2024 08:09

Kadın kılığına girip okul çevresinde dolaşırken yakalandı

Burdur Valiliği, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığını açıkladı. Söz konusu kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

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Burdur Valiliği, kadın kılığında okul çevresinde dolaştığı öne sürülen kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kişinin H.Ç. olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanmış. Yapılan görüşmede psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirilmesi üzerine gerekli tedavi işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastaneye yatışı sağlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
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