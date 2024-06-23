Samanyolu Haber /Gündem / Tuğrul Türkeş'ten MHP'ye 'Sinan Ateş' desteği: Babamın partisi... /23 Haziran 2024 12:51

Tuğrul Türkeş'ten MHP'ye 'Sinan Ateş' desteği: Babamın partisi...

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama yapan Tuğrul Türkeş, "Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez" dedi.

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MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili yürütülen soruşturma üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı ve/veya paydaşı değildir" diyen Türkeş, "Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez. Kantara çıkartılmak istenen Türk Milliyetçiliği ve MHP kurumsal kimliği değil; ağır işleyen hukuk sistemimiz ve ona köstek olanlar olmalıdır. Keza Cumhur İttifakı ve onun değerli yöneticileri de bu kirli suç organizasyonlarından varestir. Bu kargaşadan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bırakın adi suçlular hak ettikleri şekilde yargılansınlar" ifadelerini kullandı.
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