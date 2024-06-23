Çin'in elektrikli otomobilleri Alman markalarına kabus oldu

Ekonomisi büyük oranda ihracata, ağırlıklı olarak da otomotiv ihracatına bağımlı olan Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in elektrikli arabalarına yüksek oranda gümrük vergisi uygulamasını engellemeye çalışıyor. Bunun için Çin'de bulunan Yeşiller Partili Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, AB ile Çin'i pazarlık masasına oturmaları için ikna etmeye uğraşıyor. Burada soğuk karşılanan Habeck, ilk temaslarının ardından yaptığı açıklamada, AB ile Çin'in konuyu görüşeceklerini bildirip, “Bu olumlu bir ilk adım” dedi. Çin ise yüksek gümrüğe karşı misilleme yapacağı sinyalini verdi, AB'nin Çin'in ekonomisinin gelişmesini engellemek istediğini ileri sürdü.







HABECK: AB, CEZA GÜMRÜĞÜ UYGULAMAK İSTEMİYOR





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile bir araya gelen Habeck, 'ceza gümrüğü' kavramının doğru olmadığını belirterek, “AB, Çin'e ceza gümrüğü uygulamak istemiyor” dedi. Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Habeck, ABD, Brezilya ve Türkiye'nin Çin'in elektrikli arabalarına ceza gümrüğü uyguladığını, AB'nin uygulamadığını söyledi. Almancada yüksek gümrük yerine ceza gümrüğü kavramı kullanılıyor. Almanya'nın gümrük istemediğini belirteren Habeck, “AB ve Çin, birbirleri hakkında konuşmak yerine birbirleriyle konuşmalı” dedi.





Çin Ticaret Bakanı Wang Wang Wentao ise AB'nin gümrük uygulaması halinde buna karşılık vereceklerini açık bir dille ifade etti. Wentao, “AB, kendi yolunda gitmeye ısrar ederse, biz de gereken bütün tedbirleri alacağız. Gümrük, Çin'in ekonomik gelişimini engellemeye yönelik. Ekonomik işbirliği bir silah olarak kullanılmamalı” dedi.







'ALMAN OTOMOTİV SANAYİSİ ZARAR GÖRÜR'





İlk görüşmelerinin ardından Alman Birinci Televizyonu'na (ARD) konuşan Habeck, AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun konuyu görüşmek için bir araya geleceğini bildirdi.





Görüşmeyi 'olumlu bir ilk adım' olarak niteleyen Habeck, Çin'in elektrikli arabalarına yüksek gümrüğün Alman otomotiv sanayisine zarar vereceğini söyledi. AB ülkelerinin ekonomik yapılarının farklı olduğunu, Almanya'nın ekonomisinin ihracata dayandığını hatırlatan Habeck, bununla birlikte AB'nin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.





ALMANYA, ÇİN'İN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI





AB ülkeleri içinde Çin ile en büyük ticaret hacmine sahip olan ülke Almanya; ağırlıklı olarak da otomotiv sanayisi alanında iki ülke arasında ticaret büyük. Almanya Çin'e büyük oranlarda araba ihraç ediyor, ayrıca Alman araba üreticileri Çin'de üretim yapıyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHİK) Dış Ekonomi Başkanı Volker Treier, bu noktaya dikkat çekerek, Alman hükümetinden Çin'e yüksek gümrüğü engellemesini istedi. Rheinische Post gazetesine konuşan Treier, AB ile Çin arasında bir 'ticaret savaşı' potansiyeli olduğunu ifade etti, Habeck'in ortamı yumuşatması gerektiğini söyledi. Treier, yüksek gümrüğün Çin'de üretim yapan araba üreticilerine de zarar vereceğini ifade etti.





AB, 4 TEMMUZ'DAN İTİBAREN YÜZDE 38 GÜMRÜK VERGİSİ PLANLIYOR





AB, 4 Temmuz'dan itibaren Çin'in elektrikli arabalarına ilk aşamada yüzde 38 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Gelecek kasım ayına kadar sürecek incelemelerin sonuçlanmasının ardından kesin gümrük oranını belirlenecek.





AB'nin yüksek gümrük gerekçesi, Çin'in elektrikli araç üreticilerine yüksek oranda sübvansiyon desteği sağlaması. AB, bu sayede Çin'in Avrupa'da elektrikli arabalarını Avrupalı rakiplerine göre daha düşük fiyata sattığını, bunun da haksız olduğunu savunuyor.





Berliner Zeitung gazetesinin Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre, Çin, 2009 ile 2023 yılları arasında elektrikli araba üreticilerine en az 231 milyar euro tutarında sübvansiyon sağlamış. Bloomberg, bu hesaplamayı Amerikalı düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies'den (CSIS) Çin uzmanı Scott Kennedy'nin yaptığını bildirdi.