TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA, usulsüz ihaleler ve devlet içindeki kadrolaşma iddialarının ardından bu kez de çalıntı marş ile gündeme geldi.







TÜGVA, son olarak, sızdığı ileri sürülen vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.







TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan “Tügvalıyız Biz” marşının Grup Yorum’a ait “Özgürlük Tutkusu” türküsünden çalındığı ortaya çıktı.





Dokuz8haber yazarı Nurullah Yıldız, TÜGVA'nın Grup Yorum türküsünden çalıntı marşının olduğu tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.





ÇALINTI MARŞ

Müziği kullanan Grup Aksiyon, şarkının sözlerini şöyle değiştirdi:





“Biz, biz, biz TÜGVA'lıyız biz,





Kutlu bir davaya sevdalıyız biz.





Biz, biz, biz TÜGVA'lıyız biz,





Ümmetin ümidi TÜGVA'lıyız biz.”





AKP son yıllarda Grup Yorum’un konserlerini yasaklamış, grup üyeleri tutuklanmıştı. Konser yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların son bulması, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması ve açılan davaların düşürülmesini talebiyle başlatılan açlık grevi ölüm orucuna çevrilmişti.





7 Mayıs 2020’de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Helin Bölek de 3 Nisan 2020’de girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetmişti.