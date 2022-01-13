Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK: Sanayi üretimi yüzde 11.4 arttı /13 Ocak 2022 16:44

TÜİK: Sanayi üretimi yüzde 11.4 arttı

Tartışmalı verileri ile tepki çeken TÜİk, sanayi üretiminin artığını açıkladı. TÜİK’e göre, kasım ayında sanayi üretimi aylık yüzde 3,3, yıllık ise 11,4 artış kaydetti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ait sanayi üretimi verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilerine göre; kasım ayında sanayi üretimi aylık yüzde 3,3, yıllık ise 11,4 artış kaydetti.

EN BÜYÜK ARTIŞ İMALAT SANAYİ ENDEKSİNDE
TÜİK, 2021 yılının kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2021 yılı kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 arttı.

AYLIK BAZDA ARTIŞ YÜZDE 3.3
Sanayi üretimi aylık ise yüzde 3,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2021 yılı kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.
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