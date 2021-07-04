TÜİK'te yine kadro operasyonu: İki başkan yardımcısı görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) bir dizi değişiklik yaşandığını Ekonomist Uğur Gürses sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
TÜİK'te iki başkan yardımcısının görevden alındığını ve üç yeni başkan yardımcısının atanmış olduğunu duyuran Gürses, mevcut iki başkan yardımcısının da üzerinden sorumluluklarının alındığını dile getirdi.
Gürses'in paylaşımı şöyle:
"TÜİK'te yine bir değişiklik olmuş; iki başkan yardımcısı görevden alınmış, üç yeni başkan yardımcısı atanmış. Mevcut iki başkan yardımcısının görev sorumlukları üzerlerinden alınarak, ulusal hesaplar, enflasyon ve iş gücü konuları yeni atananlara verilmiş. Bunu biri anlatacak mı?"
1 yılda 3'üncü başkan
TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, 2 Mart 2021'de atanmıştı.
Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2019’dan beri TÜİK’e atanan 4. başkan oldu.
TÜİK Başkanlığından Muhammed Cahit Şirin, 1 yılı dolmadan görevden alınmış, Şirin’in yerine TÜİK Başkanlığına vekaleten, Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru atanmıştı.