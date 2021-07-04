Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'te yine kadro operasyonu: İki başkan yardımcısı görevden alındı /04 Temmuz 2021 12:35

TÜİK'te yine kadro operasyonu: İki başkan yardımcısı görevden alındı

Türkiye'de enflasyon ve işsizlik rakamlarıyla ilgili manipülasyon yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan TÜİK'te bir dizi değişiklik yaşandı. Konuyla ilgili olarak Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya hesabından yaşanan değişikliklerle ilgili açıklama beklediğini dile getirdi.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) bir dizi değişiklik yaşandığını Ekonomist Uğur Gürses sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

TÜİK'te iki başkan yardımcısının görevden alındığını ve üç yeni başkan yardımcısının atanmış olduğunu duyuran Gürses, mevcut iki başkan yardımcısının da üzerinden sorumluluklarının alındığını dile getirdi.

Gürses'in paylaşımı şöyle: 

"TÜİK'te yine bir değişiklik olmuş; iki başkan yardımcısı görevden alınmış, üç yeni başkan yardımcısı atanmış. Mevcut iki başkan yardımcısının görev sorumlukları üzerlerinden alınarak, ulusal hesaplar, enflasyon ve iş gücü konuları yeni atananlara verilmiş. Bunu biri anlatacak mı?"


1 yılda 3'üncü başkan  
TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer,  2 Mart 2021'de atanmıştı. 

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2019’dan beri TÜİK’e atanan 4. başkan oldu. 

TÜİK Başkanlığından Muhammed Cahit Şirin, 1 yılı dolmadan görevden alınmış, Şirin’in yerine TÜİK Başkanlığına vekaleten, Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru atanmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜİK'te yine kadro operasyonu: İki başkan yardımcısı... Sonraki Haber >>

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:15