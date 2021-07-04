TÜİK'te yine kadro operasyonu: İki başkan yardımcısı görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) bir dizi değişiklik yaşandığını Ekonomist Uğur Gürses sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.







TÜİK'te iki başkan yardımcısının görevden alındığını ve üç yeni başkan yardımcısının atanmış olduğunu duyuran Gürses, mevcut iki başkan yardımcısının da üzerinden sorumluluklarının alındığını dile getirdi.





Gürses'in paylaşımı şöyle:





"TÜİK'te yine bir değişiklik olmuş; iki başkan yardımcısı görevden alınmış, üç yeni başkan yardımcısı atanmış. Mevcut iki başkan yardımcısının görev sorumlukları üzerlerinden alınarak, ulusal hesaplar, enflasyon ve iş gücü konuları yeni atananlara verilmiş. Bunu biri anlatacak mı?"