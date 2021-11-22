Tüketici güven endeksi tarihinin en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; Ekim ayında 76,8 olan endeks, Kasım'da 71,1 ile endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi.





Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 68,9 oldu





Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ekim ayında 60,7 iken, Kasım ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 56,1'e geriledi.





Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 75,6 iken, Kasım ayında yüzde 8,8 oranında azalarak 68,9 oldu.





Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,2 iken, Kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalarak 68,2 oldu.