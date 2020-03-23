Samanyolu Haber /Dünya / “Tüm dünya 4 hafta boyunca hareketsiz kalabilse pandemiyi durdurabiliriz" /23 Mart 2020 22:56

“Tüm dünya 4 hafta boyunca hareketsiz kalabilse pandemiyi durdurabiliriz"

Dünyayı saran Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Çinli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Zhang Wenhong, “Tüm dünya 4 hafta boyunca hareketsiz kalabilse pandemiyi durdurabiliriz” ifadesini kullandı.

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Çinli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Zhang Wenhong, Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınının yakın bir zamanda biteceği fikrinden vazgeçmesi ve bunun yerine iki yıla kadar sürebilecek bir savaşa hazırlanması gerektiğini belirtti.

Sputnik'in; South China Morning Post internet sitesinden aktardığı Liu Zhen imzalı haberine göre, Şanghay merkezli Kovid-19 klinik uzmanlar ekibinin başkanı Zhang Wenhong, Avrupa ülkelerinin yeni tip Koronavirüs'e karşı mücadeleyi ve salgının sonunun yakın olduğu tahminlerini değerlendirdi.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde Çin Konsolosluğu tarafından düzenlenen bir video konferansına katılan Zhang, “Virüsün tekrar ortaya çıkıp yok olması ve bunun böyle bir veya iki yıl sürmesi tamamen normal bir durum olur” dedi.

Uzman, salgını kısa sürede durdurulması için son derece radikal tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Bunun için her türlü faaliyetin dondurulması ve sınırların tamamen kapatılması gerektiğini dile getiren Zhang, “Tüm dünya 4 hafta boyunca hareketsiz kalabilse pandemiyi durdurabiliriz” ifadesini kullandı.
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