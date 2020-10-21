Tüm zamanların en korkunç filmi!

Bilimsel bir proje kapsamında eleştirmenlerin listeleri ve tavsiyeler göz önünde bulundurularak belirlenen korku filmleri deneklere seyrettirildi.





"Broadbandchoices" isimli teknoloji şirketi en iyi korku filmini seçmek üzere Korku Bilimi Projesi'ned 50 kişi ile ilginiç bir deneye imza attı.





Farklı yaş gruplarından 50 kişiye, eleştirmenlerin listeleri ve Reddit'in tavsiyelerine göre belirlenen film listesinden 120 saatten fazla korku filmi seyretme görevi verildi.





EN KORKUNÇ FİLM: LANET!





Araştırma görevlileri bu süre boyunca izleyicilerin kalp atış hızlarını takip ederek, şimdiye kadar yapılmış en korkunç 35 filmi belirledi. Alınan sonuca göre Ethan Hawke’ın suç yazarı Ellison Oswalt rolünü üstlendiği "Sinister/Lanet" isimli film "en korkunç film" oldu.





En korkunç film seçilirken, Sinister’ı seyredenlerin nabızlarının yüzde 32 hızlandığı tespit edildi. Ancak bu, seçimdeki tek kriter değildi.





Filmin dehşet verici bir noktasında deneklerin nabızları 131BPM gibi bir hıza yükseldi. Bu bilim insanlarının koşarken şarkı söylemede belirlediği nabız aralığında bir rakam.





Çalışmada daha çok dili İngilizce olan filmlere odaklanıldı. Bir Japon filmi olarak 1999 yapımı Audition ilk 40 filmde 35’inci sırada yer aldı.





MODERN FİLMLER DAHA KORKUNÇ





Araştırmacılar modern filmlerin "Cadılar Bayramı" gibi klasik filmlerden daha korkutucu olduğunu tespit etti. Ancak bunun klasiklerin daha az bilinen özelliklerinin kısa sürede etki göstermemesinden kaynaklanabileceği belirtiliyor.





TÜM ZAMANLARIN EN KORKUNÇ FİLMLERİ:

1) Sinister



2) Insidious

3) The Conjuring

4) Hereditary

5) Paranormal Activity

6) It Follows

7) The Conjuring 2

8) The Babadook

9) The Descent

10) The Visit