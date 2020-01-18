Tümamiral Cihat Yaycı esasında gizli tanık mı?

Ahmet Nesin, TSK'daki tasfiyelerin merkezindeki isimle ilgili yazdığı yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Bugünlerde hem yazı yazan, hem de programlara katılan Erdoğan kalemşörleri yeni bir kahraman buldular, o da Tümamiral Cihat Yaycı. Nasıl anlatıyorlar, nasıl kahraman ilan ediyorlar anlatamam, sanırsınız ki Cihat Yaycı askeriyenin dışında bir kuvvet ve kendisine emir verebilecek rütbede kimse yok.





Cihat Yaycı’nın marifetlerinden birisi “Fetömetre” sistemi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılan darbe gecesi silahlı kuvvetlerin 358 generalinden 240’ının Fethullah Gülen ekibinden olduğu söylenip, ona göre tutuklama ve görevden el çektirmeler yapılınca esasında bu “Fetömetre” sistemini fazla tartışmaya değer bulmuyorum.





Tümamiral Cihat Yaycı’nın esas marifeti “Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur” adlı kitabı. Böylece Yaycı sayesinde Afrika’da bile bir komşumuz olduğunu öğrendik. Deniz vasıtasıyla komşuyuz, ancak deniz vesilesiyle komşuları saymaya devam etsek bitmiyor ki, sonuçta Türkiye 4 denizli bir yarımada.





Bugünlerde Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderme hevesi tartışılıyor ya, yalaka takımı da Cihat Yaycı’yı yere göğe sığdıramıyorlar. İşte benim sorularım da burada başlıyor.





1-Genelkurmay başkanlığı yada deniz kuvvetleri komutanlığının onayı olmadan Erdoğan Akdeniz’de bitakım haklarımız savunmak için diplomasi yerine savaş çıkartma yoluna gidebilir mi?





2-Tümamiral Cihat Yaycı Erdoğan’ın bu düşüncesine sıcak baksa bile, onun emri yada isteğiyle muvazzaf subay olarak (Halen görevli) böyle bir kitap yazabilir mi?





3-Diyelim ki ikna oldu ve yazmak istedi, bağlı olduğu deniz kuvvetleri komutanından izin almadan bu kitabı yazıp, satışa sunabilir mi?





4-Yukarıdakiler olmayacağına, olamayacağına göre Libya siyaseti sizce Ergenekon siyaseti midir, Erdoğan siyaseti midir?





5-Yalaka basın ve uzmanımsıların bu kadar övdüğü Cihat Yaycı’nın geçtiğimiz askeri şûra’da korgeneralliğe terfi etmesi bekleniyordu ama terfi almadı, neden almadı?





6-Hulusi Akar’ın 1 Kasım 2018 tarihinde bakanlığının bütçesini savunurken “Burada mücadeleyi bazı basın organlarımız bilerek veya bilmeyerek bazı kişilerle, bazı kuvvetlerle anıyorlar. Bu doğru değil, bu gerçeği yansıtmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm komuta katı, Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, herkes ve Milli Savunma Bakanı ve Bakanlığı büyük bir şiddetle, azim ve kararlılıkla bu mücadeleyi aralıksız sürdürmektedir.” diye yaptığı konuşmada bahsettiği kişi Cihat Yaycı mıdır ve terfi etmesini Hulusi Akar mı önledi?





7-Cihat Yaycı daha önce Amerika’da Fethullah Gülen ile görüştü mü ve oradaki adı “RIFKI” mıdır?





8-Bütün bunları topladığımızda tümgeneral Cihat Yaycı esasında bir “GİZLİ TANIK” mıdır?