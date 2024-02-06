Samanyolu Haber /Gündem / Tunç Soyer iddialara cevap verdi: DEM Parti'den aday mı? /06 Şubat 2024 16:31

Tunç Soyer iddialara cevap verdi: DEM Parti'den aday mı?

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinden ayrılacağı, DEM Parti’den aday olacağı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

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CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinden ayrılacağı, DEM Parti’den aday olacağı iddialarıyla ilgili ilk kez ANKA Haber Ajansına konuştu. Soyer, DEM’den aday olacak mısınız” sorusuna yanıt verdi.

Soyer, “Benim gündemimde DEM’den aday olmak yok” diye yanıt verdi.

"SİYASİ NEZAKETSİZLİK DEMİŞTİ"
Adaylık açıklamasının ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı.
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