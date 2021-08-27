Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de Hozat ve Nazımiye’de 10 gündür devam eden yangınlar Ovacık’a sıçradı. Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Buzlutepe köyü mevkiinde orman yangını meydana geldi. Sarp ve dik araziler nedeniyle ekiplerin yanan alana karadan ulaşması için dozerlerle yol açılmaya başlandı.



BirGün gazetesinde yer alan habere göre, yangını söndürmek isteyen vatandaşların alana girmesi ise kaymakamlık iznine bağlandı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ovacık Kaymakamlığından izin alınmadan alana girilemeyeceği belirtildi. Yangının havadan söndürülmesine ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Hozat-Ovacık ilçelerimiz arasında bulunan Buzlutepe mevkiinde başlayan örtü yangını sebebiyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimiz alanda olup İlçe Belediye itfaiyelerimiz de hazırda bekletilmektedir. Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur.”



11 GÜNDÜR YANIYOR



Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Başkanı Ali Haydar Ben, 10 gündür yangınlara müdahale edilmesini beklediklerini söyledi. Bölgede yaşayanların diken üstünde olduğunu kaydeden Ben, havadan bir müdahale olmadığını kaydetti.



Ben şöyle devam etti: “10 gündür devam eden yangınlar Ovacık’a yayıldı. Bölgede bulunan köylerdeki mezarlara yaklaştı. Valilik güvenlik gerekçesiyle yangını söndürmede gönüllü kişilerin bölgeye girmesine izin vermiyor. Müdahale edeceği söyleniyor isteseler havadan müdahale edebilirler ama orada yaşayan köylülerden aldığımız bilgilere göre havadan bir müdahale söz konusu değil ve yangın git gide yayılıyor.



Ovacık Kaymakamlığı Hozat istikametinden ulaşım imkânı bulunmuyor açıklama yaptı ama bölgeye gidilebiliyor. Çok zor durumdayız, gitmek istiyoruz, gönüllü arkadaşlarımız var ama maalesef izin vermedikleri için elimiz kolumuz bağlı, müdahale etmelerini bekliyoruz 10 gündür. Bölge halkı yangının yerleşim yerlerine ulaşmasından korkuyor ve müdahale bekliyor.”