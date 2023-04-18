Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı duyuruldu.





Facebook hesabından yaptığı paylaşım yapan Nahda Hareketi yöneticilerinden ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Gannuşi'nin evine yapılan baskın sonrasından güvenlik güçleri tarafından ardından gözaltına alındığını açıkladı.





Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapıldı.





Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istendi.





Öte yandan Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı" bildirildi.









Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dari resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.