Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ancak Brezilya'da kendiliğinden teslim olan Mehmet Aydın'ın ne kadar hapis yatacağı ve mahkemelerde neyle suçlanacağı tartışılıyor.





"Beni Türk adaleti yargılasın" diyen Aydın'ın planı aslında oldukça akıllıca. 3 senedir çaldığı paralarla lüks hayat süren Aydın'ın Türkiye'de 2019 yılında çıkarılan ve hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara af getiren yasa çerçevesinde fazla hapiste kalmayacağı biliniyor.





"1-2 YIL YATMAZ"





Gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Acaba Mehmet Aydın şöyle bir plan mı yaptı... İşlediği suçlar 2018'in mart ayından geriye doğru sıralanıyor. Sonrasında herhangi bir suç işlemiş değil. O tarihte şirketlerine el koyulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu bizi nereye götürür? 2019 yılındaki af yasasına götürür. 2019 yılında Mehmet Aydın'ın yargılandığı suçlarda infaz indirimi geldi. Bu önemli. Geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yıl yatmaz. Zaten bizde hırsızın, dolandırıcının uzun süre yattığı nerede görülmüş."