Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyada bir ilk: Pinterest o reklamları yasakladı /02 Temmuz 2021 12:31

Sosyal medyada bir ilk: Pinterest o reklamları yasakladı

Bir süredir "kilo verme" reklamları sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Görsel paylaşım platformu Pinterest tarafından alınan yeni bir karara göre ise, uygulamada artık "kilo verme" reklamları gösterilmeyecek.

SHABER3.COM

Şirketin resmi blog sayfasında yayınlanan makalede, Pinterest’in artık kilo verme ve kilo verdirmeye yönelik reklamları, metinleri ve görsellerinin kaldırılacağı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Bu duruşumuz bizi, kilo verme reklamlarını yasaklayan ilk büyük sosyal paylaşım platformu yaptı. Öte yandan sağlıklı yaşam tarzı, alışkanlıklar ve fitness hizmetleri ve ürünlerine halen izin verilecektir."

Pinterest’de üst düzey yetkili isim Sarah Bromma, söz konusu karara ilişkin açıklamada bulunarak "Pinterest, kullanıcılarının duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumak için çalışıyor ve beden olumlamayı destekleyerek, kötü beslenme alışkanlıklarına karşı duruşunu koruyor" demişti.

Küresel olarak kullanıcılarının yüzde 60’ından fazlasının kadın olduğu Pinterest, 2015 yılından beri yeme bozukluklarıyla ilgili içerikleri platformdan kaldırıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sosyal medyada bir ilk: Pinterest o reklamları yasakladı Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:41:06