Samanyolu Haber /Ekonomi / "Türk bankaları ABD’nin baskısı altında" /28 Eylül 2022 20:25

"Türk bankaları ABD’nin baskısı altında"

Türk kamu bankalarının Rusya ödeme sistemi olan 'Mir'den çıktıkları belirtilirken, Kremlin yönetiminden de bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı ifade edildi.

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Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı kararının ardından Rusya'ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımlar ödeme sistemleri üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türk kamu bankalarının Rusya ödeme sistemi olan 'Mir'den çıktıkları belirtilirken, Kremlin yönetiminden de bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Kremlin, Rus ödeme sistemi Mir’den ayrılmaya karar veren Türk bankalarının ‘ABD’nin eşi benzeri görülmemiş baskısı’ ve ‘dolaylı bir yaptırım tehdidi’ altında olduğunu kaydetti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen Mir’e kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank ve özel bankalar İş Bankası, Denizbank dahil olmuştu.

ABD ve AB bu gelişme sonrası Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağına dair endişeleri basın aracılığıyla duyurmuştu.
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