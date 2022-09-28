Norveç’teki öğretmen grevine müdahale

Artan hayat pahalılığı ve daha iyi şartlar sonrasında birçok ülkede olduğu gibi Norveç'te de grev kararları alınmıştı.





Ülkede günlerdir devam eden öğretmen grevinin yapılan müdahale sonucu sona erdirildiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’teki öğretmen grevi, hükümetin müdahalesiyle 111 gün sonra sona erdi. İşveren örgütü KS, öğretmenlerin iş başı yapması gerektiğini açıkladı. Norveç’teki öğretmen grevi, hükümetin müdahalesiyle 111 gün sonra sona erdi. İşveren örgütü KS, öğretmenlerin iş başı yapması gerektiğini açıkladı.

Son iki hafta iki defa ulusal arabulucu çağrısıyla bir araya gelen tarafların bir anlaşmaya varamamasının ardından, hükümet, “zorunlu ücret komisyonu” atayarak yaz tatili öncesinden beri devam eden öğretmen grevini durdurdu.İktidardaki İşçi Partisi (AP) üyesi ve koalisyon hükümetinin Çalışma ve Katılım Bakanı Marte Mjøs Persen, tarafları salı akşamı bakanlığa çağırdı. Görüşmeden kısa bir süre sonra hükümetin, greve el koyduğu açıklandı.Çalışma Bakanı Persen, görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, hükümetin, grevin yaşam ve sağlık için tehlike oluşturduğuna inandığını belirterek “Ne yazık ki taraflar çatışmaya bir çözüm bulamadılar. Bu grevin ciddi sosyal sonuçları var ve kendimizi müdahale etmeye mecbur hissediyoruz. Grevin birçok öğrencinin eğitimi için ciddi sonuçları var. Genel bir değerlendirmeden sonra zorunlu bir ücret komisyonu önerdim. Hükümet, zorunlu bir ücret komisyonu için bir teklif sunacak” dedi.Öğretmenlerin grevi ilk olarak Skolenes landsbund sendikasına üye 3 öğretmen ile sembolik olarak 8 Haziran’da başlamış ve daha sonra diğer öğretmen sendikalarına üye toplamda 45 öğretmen ile yaz tatilinden önce Bergen ilinde devam etmişti.Öğrencilerin okula başladıkları ilk gün olan 22 Ağustos Pazertesi günü greve bin 324 öğretmen daha çıkarılmıştı. Böylece ülkede 14 belediye ve 10 il belediyesindeki okullarda toplamda bin 424 öğretmen grevdeydi.Grevde olan üç öğretmen örgütü Uddanningsforbundet, Norsk Lektorlag ve Skolenes landsforbund sendikaları iş bırakan öğretmenlerin sayısını sürekli artırarak grevi büyüttüler. En fazla öğretmenin üye olduğu Utdanningsforbundet sendikası grevde olan 6 bin 500 üyesine ek olak 19 Eylül Pazartesi günü bin 800 üyesini daha greve çıkarmıştı. Böylece grevde olan öğretmen sayısı 8 bin 232 kişi ile Oslo hariç, tüm ülkede devam etmişti.