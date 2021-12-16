Samanyolu Haber /Gündem / Türk bankalarının kredi kartları geçersiz, TIR şoförleri mahsur kaldı /16 Aralık 2021 16:55

Türk bankalarının kredi kartları geçersiz, TIR şoförleri mahsur kaldı

Türk TIR şoförlerine Avrupa yollarında “otoban ücreti, trafik cezaları, parça/ tamir işleri, akaryakıt ve diğer masraflar” için verilen, nakliye firmalarının “Şirket Kartları” dediği kredi kartları, İngiltere tarafından kabul edilmiyor. Birçok Türk TIR şoförü bu sebeple yollarda kaldı.

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Türkiye’de dövizin hızla yükselmesi ve kurlardaki aşırı hareketlilik, Avrupa'ya mal götürüp getiren Türk TIR'larını ve nakliyecileri vurdu. TIR'lar yolda kaldı, ayrıca Türkiye'ye hammadde sevkiyatı da durma noktasında.

Şirketlerin talebi üzerine Türk bankaları tarafından verilen bu kredi kartlarıyla ilgili sıkıntının nedeni, dövizdeki oynaklık. İngiltere, kur farkı hesaplarının yapılamadığını belirtiyor.

PARA GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Üç gün önce başlayan uygulama sonucu, yüzlerce TIR şoförü mağdur oldu. Kimi yol kenarlarına çekerken bazıları da şirketlerden bazı aracı kurumlar aracılığıyla hızlı para gelmesini bekliyor.

Merkezi Münih'te bulunan Avrupa Türk Nakliyeciler ve Lojistikçiler Birliği Genel Başkanı Halis Ateş, sorunun çok ani ve büyük olduğunu söyledi.

TÜRK BAŞKAN: BÜYÜK ŞOKTAYIZ

Ateş, “Üyelerimiz bu haberle şok oldu. Şimdi herkes şoförünü ve aracını İngiltere'ye sokabilmek için formül arıyor. Sadece, yol veya otoban parası değil, her türlü masrafı artık kredi kartı ile ödeyemiyorlar. Herkes para bulup hızlı şekilde göndererek sorunu çözmeye çalışıyor. Şoförler ve nakliyeciler perişan” dedi.

İngiltere'ye her ay yaklaşık 7- 8 bin Türk TIR'ı ürün taşıyor. Mağdur olan TIR şoförü sayısının şu anda 1000'e yaklaştığı sanılıyor.

“AMAN GETİRME BATARIM”

Türk nakliyeciler, dövize bağlı ikinci büyük sıkıntıyı Türkiye'ye gönderilen hammadde ya da hazır üründe yaşıyor.

Almanya, Hollanda ya da İsviçre'den döviz karşılığı TIR'ı ürünle doldurtanlar, daha TIR yoldayken ürünlerin döviz karşılığı fiyatı katlanmaya başlayınca şok geçirdi.

Örneğin Almanya'dan 500 bin Euro'luk ürünü Euro 11 lirayken sipariş eden Türk şirketi, bunu iç pazarda üzerine yüzde 15-20 kar koyup satacakken, Euro 17 TL'ye dayanınca karşılığını ödeyemez oldu. Birçok Türk şirketinin, Avrupa'daki nakliyecilere, “Aman ürünleri getirmeyin. TIR beklesin. Artık belirlenen fiyata satmam imkansız. Ürün buraya gelirse batarım” diyerek, teslimatı geciktirmeye çalıştığı öğrenildi. (Sözcü)
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