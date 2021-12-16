Samanyolu Haber /Gündem / Kriz itirafı yapan Erdoğan dolar-asgari ücret kıyaslamasına kızdı /16 Aralık 2021 16:38

Kriz itirafı yapan Erdoğan dolar-asgari ücret kıyaslamasına kızdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücreti açıkladığı konuşmasında "Bazı sıkıntılar var" sözleriyle krizi kabul etti. Ancak dolar-asgari ücret kıyaslamalarını spekülatörlük olarak değerlendirdi ve "Siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok" dedi.

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Türkiye'de döviz kurlarının tarihi seviyelere çıkması ile Türk Lirası her geçen gün yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor. TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği eylül ayı başından beri yüzde 30 civarında değer kaybetti.

TL'nin yılbaşından beri değer kaybı yüzde 45'i buldu. Merkez Bankası, lirada yarattığı hasara rağmen politika faizini tahminler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. TCMB böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30'u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL'nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

"BAZI SIKINTILAR VAR"

TCMB'nin kararının ardından  dolar/TL 15,21'lerden 15,68 seviyelerine yükseldi.  Euro/TL ise 17,61'lerde işlem görüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekçinin merakla beklediği asgari ücreti açıklarken işlerin iyi gitmediğini de itiraf etti. "Bazı sıkıntılar var. Bunları aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimizi istihdam korumaya verdiğimizi tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde desteklerimizle sıkıntı yaşamadık" dedi.

"DOLARLA MI ÇALIŞTIRIYORDUNUZ BU İNSANLARI?"

Asgari ücrete yapılan zamma karşın, asgari ücretle çalışanlar dolar bazında kayıplarını telafi edemedi. Bu durumun kıyaslanmasına tepki gösteren Erdoğan "Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir" ifadelerini kullandı. 


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