Samanyolu Haber /Gündem / Zamma rağmen asgari ücretli 99 dolar zararda, zarar her gün artıyor /16 Aralık 2021 17:17

Zamma rağmen asgari ücretli 99 dolar zararda, zarar her gün artıyor

2022 yılında uygulanacak asgari ücret 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Geçen yıl asgari ücret ilk açıklandığında 373 dolar ederken 2022’nin asgari ücreti ise 274 dolara denk geliyor.

Zamma rağmen asgari ücretli 99 dolar zararda, zarar her gün artıyor

Milyonlarca asgari ücretli ve kayıtdışı çalışanın merakla beklediği asgari ücret miktarı belli oldu. 2022 yılında asgari ücret 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Muhalefet bu ücreti az buldu.

İŞVEREN ÜZERİNDEKİ VERGİLER KALDIRILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantı sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücretteki artışın yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirten Erdoğan, “Yılbaşından itibaren asgari ücretten, gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini 450 liralık ilave yükten kurtarıyoruz” dedi.

BAKAN NEBATİ: TARİHİ ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de “Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50’lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı… 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Tarihi artıştır” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ENFLASYON KONTROL EDİLMELİ

Asgari ücretin en az 5 bin 250 lira olması gerektiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir. Ancak enflasyonu kontrol etmeniz lazım” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLAMAZ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise “Fiyatlar bu rakamın üzerine çıkmışsa, bu fena bir rakam değil. Ancak vatandaş geçinemiyorsa 5 bin 250 olmasının da bir anlamı kalmaz. Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz” dedi.

DOLAR HESABIYLA YENİ ASGARİ ÜCRET GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Açıklanan asgari ücret, dolar üzerinden 274 dolara denk geliyor. 2021 yılı için 2 bin 825 TL olan önceki asgari ücret, ilk açıklandığında 373 dolara denk ediyordu. Yeni açıklanan ücrete göre çalışanların geçen yıla göre kaybı 99 dolar.

 
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