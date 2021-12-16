Samanyolu Haber /Gündem / MB son faiz indirimini mi yaptı? Açıklamadaki o cümle ne anlama geliyor? /16 Aralık 2021 17:50

MB son faiz indirimini mi yaptı? Açıklamadaki o cümle ne anlama geliyor?

Merkez Bankası'nın bugün yayınladığı faiz indirimi kararının gerekçesinde, "İndirimde sınırlı alan tamamlandı" ifadelerine yer verildi. Peki bu karar ne anlama geliyor?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB ) Para Politikası Kurulu'nca (PPK) aldığı, 100 baz puan faiz indirme kararı sonrası döviz kurunda tarihi rekor yaşandı. Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybederken, Merkez Bankası'ndan yayınlanan karar metninde, "İndirimde sınırlı alan tamamlandı" ifadelerine yer verildi. 

Son kararla birlikte TCMB, 4 ayda toplam 500 baz puan faiz indirmiş oldu. Öte yandan bugünkü faiz indirimine dair açıklanan gerekçede, "İndirimde sınırlı alan tamamlandı" ifadeleri dikkat çekti.

FAİZDE BAŞKA İNDİRİM OLMAYACAK MI?

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Veysel Ulusoy, faiz kararı sonrası yayınlanan metindeki ifadeye ilişkin,"2022 ilk çeyreğe ve ikinci çeyreğe bakıp ona göre değerlendireceğiz anlamına geliyor. 2022'nin birinci çeyreğinin sonundan itibaren, yani Nisan ayından sonra düşürüleceği iması var" dedi.

Ulusoy, "2022'de enflasyon oranının üç haneye çıkma olasılığının arttığını düşünürsek faizlerin inanılmaz derecede yukarıya çıkma olasılığının arttığını da söyleyebiliriz" diye konuştu. 

Ulusoy, "Metinde yer alan ifadeye rağmen Saray'ın talimatları doğrultusunda faiz indirimine gidilebilir mi" sorusuna ise "Faizin siyasetten arındırılmamış bir yapıda olması ve inat ekonomisiyle ekonominin nereye gideceğini kestirmek, bir ekonomist olarak beni zorlamıyor değil" diye yanıt verdi.

"BUNDAN SONRA İNDİRİM YAPMAYACAĞIM" ANLAMINA GELİYOR

Ayrıca, TCMB'nin dikkat çeken açıklamasını değerlendiren Erdal Sağlam, geçen ayki faiz kararı metninde de sınırlı bir alan kaldığını hatırlattı. Bu kararla o sınırlı alanın aşıldığını söyleyen Sağlam, kararın TCMB açısından, "Bundan sonra indirim yapmayacağım" anlamına geldiğini savundu.  

Saray'ın baskısıyla faiz indiriminin devam edebileceğini belirten Sağlam, "Özellikle yabancı bankalarda, faiz indiriminin devam edeceği yönünde bir algı var. Yabancı bankaların analizlerinde bu yönde yazılar çıkıyor. Bu ifade, faiz indirimine önümüzdeki yılın başlarında da devam edeceği yolundaki analizleri reddetmek için koyulan bir ibare" diye konuştu. 


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