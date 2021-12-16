Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye asgari ücrette Avrupa’da hala sondan 2. sırada /16 Aralık 2021 17:59

Türkiye asgari ücrette Avrupa’da hala sondan 2. sırada

Türkiye'de 2022'de brüt asgari ücret 286 Euro oldu. Türkiye 26 ülke içinde 25. sırada yer alıyor.

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2022’de geçerli asgari ücret belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı net asgari ücret 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücret 16 Aralık kuru itibariyle 243 Euro oldu. Brüt asgari ücret ise 2022 yılında 286 Euro oldu. Türkiye 286 Euro ile asgari ücretle Avrupa’da 26 ülke arasında sondan 2. sırada yer alıyor. Peki, Avrupa’da 2022’de asgari ücret ne kadar? Türkiye asgari ücrette kaçıncı sırada? Asgari ücret kaç Euro oldu?

Kronos'un haberine göre Avrupa ve dünyada birçok ülkede 2022 yılında ödenecek olan asgari ücret tutarları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, Türkiye’de 2022 yılında net asgari ücret 4 bin 250 TL olacak. Güncel kurlar baz alındığında yeni açıklanan net asgari ücret euro bazında 243 euro olacak. AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre 2022 yılında en yüksek brüt asgari ücret 2 bin 202 euro ile Lüksemburg’da. Almanya’da brüt asgari ücret ise bin 585 Euro.
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