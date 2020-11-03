Türk ekonomisi için kaos senaryosu... Ya Biden seçilirse?

Dünya Gazetesi'nden Hilal Sarı’nın haberine göre, Biden’ın başkan olmasının, gelişmekte olan piyasaların aksine jeopolitik konjonktür ve askeri sorunlar nedeniyle Türk varlıklar için risk oluşturacağı öngörülüyor.







TD Securities, JPMorgan ve Pictet Asset Management gibi finans kuruluşlarındaki uzmanlar, Biden’ın başkanlığının S-400 yaptırımı olasılığını artırdığını belirtiyor.







Tarihte ABD’de Demokrat bir hükümetin olması gelişmekte olan piyasalara her zaman iyi yansıdı. Ancak, bu seçimlerde Türkiye ile daha mesafeli olarak değerlendirilen Demokrat aday Joe Biden’ın zafer kazanması, yaptırım olasılığının güçleneceği varsayımıyla TL varlıklar için bir risk olarak görülüyor.





Anketlerde Biden’ın önde gittiği son birkaç aylık dönemde Türk Lirası ve Rus Rublesi değer kaybederken, Güney Kore Wonu ve Singapur Doları ise güçlendi.





Reuters’da yer alan bir analizde “Gelişen piyasalar tarihte Demokrat bir ABD başkanı döneminde hep daha iyi durumdaydı ve bu yıl Cumhuriyetçi Donald Trump hükümetiyle kötü performans izleyen bu piyasalarda sektörlerin büyük bir çoğunluğu Biden zaferini memnuniyetle karşılayacak” değerlendirmesi yapılıyor.





Yaptırımlar daha olası





Analizlerde Biden’ın Türkiye’nin askeri müdahaleleri ve Rusya ile daha yakın işbirliği politikası karşısında ABD’nin tutumunu sertleştireceği beklentileri dile getirilirken, bir Reuters analizinde “Piyasa izleyicileri bu yıl neredeyse yüzde 30 değer kaybeden Türk Lirası’nın özellikle de Briden hükümetinin Rus yapımı S-400 füze sistemlerinin alımına yönelik uzun bir süredir tehditler yapılan yaptırımları tetiklemesine karşı kırılgan durumda” deniliyor.





Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities Gelişen Piyasalar Başstratejisti Cristian Maggio ise şöyle diyor: “Biden kazanırsa, Türkiye’ye yönelik yaptırım riski daha olası hale gelir ve dolar/TL’de yukarı yönlü hareket uzayabilir.”





Pictet Asset Management Kıdemli Ekonomisti Nikolay Markov ise, Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, yaptırımların seçimi kimin kazanacağına göre değişeceğine dikkat çekerek “Yaptırımlar Joe Biden başkanlığı altında, Donald Trump yönetimindeki bir hükümete göre çok daha olası hale gelecektir” diyor.





JPMorgan para birimi analisti Meera Chandan da, gelişmekte olan ülke paralarının Biden zaferiyle yükseleceğini, ancak Türk lirası ve Rus Rublesi'nin de aralarında olduğu bazı istisnalar olacağını söylüyor.