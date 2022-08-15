Türk heyeti F-16 görüşmeleri için ABD'ye gitti

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir.



F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.

