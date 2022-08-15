Samanyolu Haber /Gündem / Türk heyeti F-16 görüşmeleri için ABD'ye gitti /15 Ağustos 2022 21:13

Türk heyeti F-16 görüşmeleri için ABD'ye gitti

Türk heyetinin F-16 tedariki ve modernizasyonu konularını görüşmek üzere ABD'ye gittiği aktarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.
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