Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom için yine Arap yatırımcıların gündeminde /05 Mart 2020 11:24

Türk Telekom için yine Arap yatırımcıların gündeminde

Bloomberg'ün haberine göre, Körfez'den yatırımcılar, bankaların elindeki yüzde 55'lik Türk Telekom hissesi için nabız yoklamaya başladı ancak lisansların 2026'da bitecek olması soru işareti yaratıyor. 2005'te özelleştirme ihalesini kazanan Lübnanlı Hariri ailesi, 2018'de şirketi 4,75 milyar dolar borçla bırakıp gitmişti.

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Lübnanlı Hariri ailesine ait Oger Telecom’un 4,75 milyar dolarlık banka borcunu ödeyemeyerek çekildiği Türk Telekom için yine Arap yatırımcılar nabız yoklamaya başladı.

Bloomberg’ün konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, şu an bankaların elinde olan yüzde 55’lik hisse için Körfez ülkelerinden yatırımcılar ilgi gösteriyor ancak Türk Telekom’un 2026’da bitecek sabit hat ve 2G lisansının uzatılmama ihtimali bir risk olarak değerlendiriliyor.

Lisansın uzatılmaması durumunda yatırımın temettülerle telafi edilmesi için yeterli zaman olmayacağı düşünülüyor.

Bloomberg’e göre, hükümet Türk Telekom’un lisansını uzatma eğiliminde değil çünkü bu durumda Turkcell ve Vodafone da aynı talepte bulunacak. Tüm operatörler için 3G ve 4G lisansları ise 2029’da bitiyor.

PİYASA DEĞERİ 7,2 MİLYAR DOLAR
Toplam piyasa değeri 7,2 milyar dolar olan Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi yaklaşık 4 milyar dolara denk geliyor. Şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 51 değer kazandı.

Türk Telekom’da Hazine’nin yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 6,7’lik hissesi bulunuyor.

Şirketin yüzde 55’lik hissesini elinde bulunduran bankaların oluşturduğu konsorsiyum, Bloomberg’in iddiasına dair yorum yapmadı.

Yüzde 55’lik hisse için bankaların oluşturduğu konsorsiyumda Akbank’ın yüzde 35,6, Garanti BBVA’nın yüzde 22,1, Türkiye İş Bankası’nın yüzde 11,6’lık payı bulunuyor.

Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi Kasım 2005’te 6,5 milyar dolara 21 yıllığına özelleştirilmişti.
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