Twitter'a hikaye özelliği geliyor

WhatsApp'ın Instagram'dan özellik transfer etmesinin ardından sosyal medya devi Twitter'dan da benzer bir hareket geldi.





Twitter, kullanıcılarının Twitter deneyimini başka bir boyuta taşıyacak bir yeniliği açıkladı. İlk olarak Snapchat platformunun başlattığı hikaye özelliği Twitter'a da geliyor. Twitter, bu özelliği ilk olarak Brezilya'da kullanıma açtı.





Twitter, kendi “hikâyeler” sürümünü test ediyor. Şirket, Brezilya’da başlayan ve kullanıcıların sosyal ağına ilk kez geçici içerik göndermesine izin veren 'Fleets' adlı yeni bir paylaşım formatını denemeye başlayacağını duyurdu.





'Fleets'ler, tweetlerden farklı olarak beğeni, yanıt veya retweet alamayacak ve 24 saat sonra tamamen yok olacak. 'Herkese açık' profillerin 'fleets'leri o profili takip etmeseniz bile görüntülenebilecek.





Sputnik'in haberine göre, ilk olarak Snapchat tarafından popüler hale getirilen hikayeler biçimi Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi sosyal medya platformalarında kullanılıyor.