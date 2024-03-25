Türk yetkiliden Moskova'yı kana bulayan teröristle ilgili önemli açıklama













Sözcü'de yer alan habere göre Rusya’nın başkenti Moskova’yı kana bulayan teröristlerden birinin İstanbul'dan paylaştığı fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından bir Türk yetkili açıklama yaptı.İngiliz haber ajansı Reuters’a adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Türk güvenlik yetkilisi, geçen hafta Moskova'da ölümcül bir saldırı gerçekleştiren kişilerden Tacikistan uyruklu olanın "Rusya'da oturma izinlerini yenilemek için kısa bir süreliğine Türkiye'ye giriş yaptıklarını ancak radikalleşmelerinin burada gerçekleşmediğini" söyledi.Yetkili saldırganlar hakkında herhangi bir tutuklama emri bulunmadığını, yani Türkiye ile Rusya arasında serbestçe seyahat edebildiklerini belirtti ve saldırganların uzun süredir Moskova'da yaşadığını sözlerine ekledi.Yetkili, saldırganlardan ikisinin 2 Mart 2024 tarihinde aynı uçakla Moskova'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını kaydetti.Rus haber ajansı Ria Novosti, Feridun Şemsettin isimli teröristin İstanbul'da çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. Teröristin 23 Şubat'ta Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda Aksaray'ı gezdiği ve Fatih Camii'ne gittiği görülüyor.Teröristin turist gibi gezdiği İstanbul'da serpme kahvaltı keyfi yapması da dikkat çekiyor.8 aylık bir bebeği olduğu belirtilen 36 yaşındaki adam, ifadesinde Rusya'da bir fabrikada çalıştığını anlatmıştı.Öte yandan Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü daha hakim karşısına çıkarıldı."Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüphelilerin duruşmaları ayrı ayrı gerçekleştirildi.Mahkeme, şüpheli Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov’un 22 Mayıs’a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.Tacikistan kökenli şüphelilerden, Aminçon ve İsroil İslomov’un Rus vatandaşlığı bulunduğu ifade edildi.Dün aynı mahkeme, doğrudan saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Feridun Şemsettin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.Böylece Moskova’da konser salonundaki terör saldırısına ilişkin yakalanan 11 şüpheliden 7’si tutuklanmış oldu.IŞİD tarafından üstlenilen saldırıda 140'tan fazla kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.