İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü Yazarı Uğur Dündar'ın gündeme dair sorularını yanıtlıyor.



HAKKINDAKİ SORUŞTURMALARA NE DİYOR?



*Sonuçta biz bir kamu kurumuyuz tabii ki denetlenmeliyiz. Ama denetlenmelerin gerekçeleri olmalı. Ben bunların hepsi gerekçesiz demiyorum ama bazen bakan bir açıklama yapıyor ertesi gün bir bakıyorsunuz müfettişler geliyor. Ya da Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor hadi bakalım bir ekip daha geliyor.



*Bir de şunu belirtmek isterim 1019 adet soruşturma içinde neredeyse mülkiye müfettişlerinin araştırmaları, eski İETT, iştirakler, inceleme, araştırma, ön inceleme v.s. böyle farklı statülerde var.



"SAYIŞTAY DENETİMİ TABİRİ CAİZSE BİR HÜCUM YAPTI"



*Burada rutin denetimler vardır o rutin denetimleri ki bize de gelen, bizden önceki rutin denetimler... Onları çıkardığınızda aslında bizden önceki dönem yok denecek kadar az.



*Kaldı ki iştiraklere yıllar yılı Sayıştay hiç gelmemiştir. Biz dönemimizde Sayıştay denetimi tabiri caizse bir hücum yaptı iştiraklerimize.



*Günün sonunda ben şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum; seçime 5 gün kala bu 5 yılın ortaya çıkardığı sonuç şu; ortada hiçbir şey yok, hiçbir şey bulamamışlar.



*Günün sonunda hakkımızda açılmış 'ahmak' davası var. Oradan bir siyasi yasaklıkla ilerleyen bir süreç var. İstinafta o da. Onun dışında bir süreç yok. Kaldı ki bu 'ahmak' davası süreci içerisinde benimle ilgili kararı atanan 3. hakim verebildi.



*5 yılın sonunda ben bahtiyarım. Kimse Ekrem İmamoğlu soruşturamadık diyemez. Vallahi Cumhuriyet tarihinin en büyük soruşturmasını geçirdik.



*Kendi partisinden kişilerin yönettiği belediyelere gitmemeleri ciddi bir kaygı. Toplumumuz bundan kaygı duymalı ve 'neden gitmiyorlar' diye endişenmeli.



İSTANBUL EMİRGAN'DA 50 MİLYON DOLARLIK 3 VİLLA İDDİASI



*Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş.



*Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR'luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usülsüz işi olmaz.



*Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok.