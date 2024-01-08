Samanyolu Haber /Gündem / Türkeş'in kızından adaylık sürprizi! /08 Ocak 2024 16:41

Türkeş'in kızından adaylık sürprizi!

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak.

SHABER3.COM

Yeni yıl ile birlikte siyasi partilerde yerel seçimlerde yarışacak adaylar belli oluyor.

İYİ Parti'de 5 aday açıklandı.

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

REKABET SÜRÜYOR
Geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen Ayyüce Türkeş, MHP'den Ankara Milletvekili seçilen kardeşi Tuğrul Türkeş ile rakip olmuştu.

İkilinin siyasi arenadaki rekabeti devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkeş'in kızından adaylık sürprizi! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:32